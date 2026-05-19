SGK Uzmanı Melis Elmen, Show TV ekranlarında katıldığı canlı yayında milyonlarca çalışanı, memuru ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz ayı maaş zamlarına ilişkin kritik kulis bilgilerini ve beklentilerini paylaştı.

Enflasyon verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları üzerinden öngörülerini aktaran Elmen, memur ve emekli maaşlarından asgari ücrete kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz ay enflasyonun yüzde 4’ün üzerinde geldiğini hatırlatan Melis Elmen, bu ay da bayram etkisinden dolayı yüksek bir enflasyon rakamı beklendiğini vurguladı.Temmuz ayında netleşecek olan zam oranına ilişkin öngörüsünü paylaşan Elmen, enflasyonun yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir rakamda seyredeceğini düşündüklerini ifade etti.

Elmen, zam oranı yüzde 18’de kalırsa bile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki söylemleri ve "Temmuz ayında görüşeceğiz" açıklaması doğrultusunda bu oranın bir yuvarlamayla en kötü yüzde 20’ye çıkarılacağını tahmin etti.

SGK Uzmanı Elmen, Temmuz ayında gerçekleşecek en az yüzde 20'ye yakın bu artışın çok geniş bir kesimi etkileyeceğini dile getirdi.Bu doğrultuda memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yanı sıra memura bağlı sosyal yardımlar, engelli maaşları, 65 yaş aylıkları ve çalışanların kıdem tazminatı tavanı da aynen bu oranda yükselmiş olacak.

Yıl ortasında asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına da değinen Elmen, Ankara kulislerinin bu konuyla ciddi şekilde hareketlendiğini ifade etti.

Her ne kadar yüzde 100 kesin bir karar olmasa da bir güncelleme ihtimalinin güçlü olduğunu belirten uzman, asgari ücretle ilgili kesin bir zam diyemeseler de kulislerde tamamen bu konunun konuşulduğunu, bir artış yapılması durumunda ise çok büyük bir rakam olmasa da yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir güncellemenin masada olduğunu aktardı.