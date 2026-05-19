Sosyal güvenlik sisteminin kanayan yarası kayıt dışı istihdamda yeni bir perde açıldı. SGK İstanbul İl Müdürlüğü, işverenlere ve çalışanlara gönderdiği mesajla, "kendi rızasıyla bile olsa" sigortasız çalışmanın hukuken imkansız olduğunu hatırlattı. İyi niyetli görünen esnekliklerin, ileride hem işvereni hem de çalışanı telafisi güç mali yüklerin altına sokabileceği vurgulandı.

"Maaşım Kesilmesin" Diyenler Büyük Risk Altında

SGK denetimlerinde; emekli, dul ve yetim aylığı alanların ya da sosyal yardım alan kişilerin, bu haklarını kaybetmemek için kayıt dışı çalışmaya yöneldiği saptandı.

Ancak kurum net bir dille uyardı: Sigortasız çalıştığı tespit edilen kişinin aylığı silinir, ödenen yardımlar kesilir!

Kayıt Dışı Çalışmanın Bedeli: Tüm Haklar Siliniyor!

Sigortasız çalışmayı kabul eden bir çalışan sadece bugününü değil, geleceğini de yakıyor. İşte kayıt dışı çalışmanın getirdiği hak kayıpları:

Emeklilik Hakkı Yok

Çalışılan günler boşa gidiyor, emeklilik hayal oluyor.

İşsizlik Maaşı İptal

İşten çıkarılma durumunda devletin sağladığı işsizlik ödeneğinden mahrum kalınıyor.

Malullük ve Ölüm Aylığı

İş göremezlik durumunda malullük aylığı bağlanmadığı gibi, vefat halinde geride kalan aileye ölüm aylığı güvencesi verilmiyor.

GSS Primi

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için primlerin cepten ödenmesi gerekiyor.

Elden Maaş Alanlara "İhbar" Çağrısı

SGK, maaşının bir kısmını bankadan bir kısmını elden alan ya da hiç sigortası yapılmayan çalışanlar için şikayet kanallarını hatırlattı. Sigortasız çalıştırıldığını veya eksik bildirim yapıldığını düşünen vatandaşlar;

ALO 170 hattını arayarak,

CİMER üzerinden başvuruda bulunarak,

SGK İl ve Merkez Müdürlüklerine doğrudan giderek haklarını arayabilirler.

İşverene "Taviz Vermeyin" Talimatı

SGK İstanbul İl Müdürü Harun Serttaş imzalı açıklamada, işverenlerin bu tür talepler karşısında taviz vermemesi gerektiği belirtildi.Sigortasız işçi çalıştırmanın tespit edilmesi durumunda işverenleri bekleyen ağır idari para cezaları ve geçmişe dönük prim borçlarının, işletmeleri iflasın eşiğine getirebileceği uyarısı yapıldı.