Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'daki dernek ziyaretinde kongre üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Sarı lacivertli kongre üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, futbol yapılanması ve stadyum projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"65 BİN KAPASİTELİ YENİ BİR STAT OLACAK"

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın büyütülme projesi hakkında konuşan Yıldırım, "Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. 65 bin kapasiteli yeni bir stat olacak." dedi.

"BU YÖNETİM KURULU 10 SENEYE DAMGA VURACAK"

Eski sporculardan oluşan bir danışma kurulu oluşturacaklarını kaydeden Aziz Yıldırım, "Bütün amacımız bu yıl şampiyon olabilmek. Çok değerli bir yönetim kurulu yapıyoruz. Bu yönetim kurulu önümüzdeki en az 10 seneye damga vuracak. Futbol aklı konusunda çok eski sporcularımızdan bir danışma kurulu olacak. Birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

OĞUZ ÇETİN GÖREV ALACAK

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin'in, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasında yer alması bekleniyor.