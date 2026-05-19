Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 107'nci yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe binlerce Bursalı katıldı. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne kadar coşkuyla ilerledi. Yürüyüşün ardından düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, sahneye çıkarak gençleri selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Özdemir, 19 Mayıs 1919'un bir milletin yeniden ayağa kalkışının, karanlığa karşı umutla yürüyüşünün adı olduğunu söyledi.

Yürüyüşün ardından sahne alan Adamlar grubu, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı. Kutlamalar konserin ardından sona erdi.