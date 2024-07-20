Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve ekibi Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Gemlik Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kadir Tan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek yavru vatanın kurtuluşunda büyük rolü olan kıymetli muharip gazilerimize teşekkürlerini sundular.BURSA (İGFA) - Ziyarette konuşan Gemlik Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kadir Tan, "O dönem bu şerefli görevi yapmak bize nasip oldu. Bir adaya havadan böyle bir çıkarma yapmak, o dönem dünyada görülmemişti ama biz bunu başardık. İki gün daha müsaade etselerdi adanın tamamını alırdık. 14 Ağustos'ta yapılan ikinci harekâtta, hiç unutmuyorum, hava bugünkü şartlardan çok daha sıcak, sırtımızda koca çanta, kazma, kürek durmadan yürürdük. Ekmek yoktu. Sadece arpa şehriye çorbası ile karnımızı doyurabildik. Ama çok şükür o günler geçti. Rabbim bir daha bu ülkeye savaş göstermesin" dedi.

"TÜRKİYE ADAYA BARIŞI GETİREN TARAF OLDU"

Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ise, 20 Temmuz 1974'te yapılan Barış Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adaya barışı getirmek için çıkarma yaptığını belirtti. Akkuş, harekâtla dünyaya “Kıbrıs Türk halkı soydaşlarımız yalnız değildir” mesajı verdiklerini vurguladı.

Akkuş, son olarak şunları söyledi: "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlarız. Bu vesileyle de başta şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; değerli, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit’i, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve Rauf Denktaş’ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz."