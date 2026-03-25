Geçerli ABD vizesi bulunan ya da son 10 yıl içinde Kanada’ya seyahat etmiş Türk vatandaşlarının başvurularında öncelik tanınacağı ifade edilirken, 2023 depremlerinin ardından Kanada’ya giden Türklerin sınır dışı edileceği yönündeki “dosya iadesi” iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Kanada Türk Federasyonu, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

ABD vizesi sahipleri için “hızlandırılmış başvuru” dönemi

Türkiye Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Bakanlık Sözcüsü Matthew Krupovich, Türkiye’den yapılan başvuruları hızlandırmak amacıyla uygulamaya alınan CAN+ programının detaylarını paylaştı. Buna göre, son 10 yıl içinde Kanada geçici ikamet vizesi (TRV) almış ya da hâlihazırda geçerli bir ABD göçmen olmayan vizesine sahip Türk vatandaşları, sistem tarafından otomatik olarak öncelikli kategoriye dahil edilecek. Bu gruptaki başvuru sahiplerinin ek bir işlem yapmasına gerek duyulmayacak; başvuruların daha az evrakla ve daha kısa sürede sonuçlanacağı belirtildi.

Şeffaflık ve dijital takip

Vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve mağduriyetler üzerine açıklama yapan IRCC, Türk vatandaşlarının sabrını takdirle karşıladıklarını belirtti. Başvuru sahiplerine daha öngörülebilir bilgiler sunmak adına "çevrimiçi işlem süreleri" aracının geliştirildiğini duyuran Bakanlık, her başvurunun menşe ülkeye bakılmaksızın bireysel kriterlere göre titizlikle incelenmeye devam ettiğini vurguladı. Başvurusu süren vatandaşların durumlarını çevrimiçi kontrol edebileceği veya IRCC Web Form üzerinden doğrudan iletişim kurabileceği hatırlatıldı.

Kanada’daki 9 bin Türk iddiası asılsız

Türkiye’de bazı medya kuruluşlarında yer alan ve 2023 depremi sonrası TS2023 özel vize programıyla Kanada’ya giden yaklaşık 9 bin Türk vatandaşının oturum izinlerinin uzatılmayarak geri gönderileceği iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Kanada Türk Federasyonu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kullanılan dilin de yanıltıcı olduğunu ifade ederek kamuoyuna uyarıda bulundu. Federasyon yetkilileri, IRCC ve Kanada Göçmenlik Bakanlığı ile temasların devam ettiğini, sürecin yakından izlendiğini ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kanada’dan depremzede Türklere ilişkin açıklama

Kanada hükümetinin depremzede Türk vatandaşlarına tanıdığı özel çalışma ve oturum izinlerinin geleceğine dair spekülasyonlar sürerken, Bakanlık Sözcüsü gelecekteki politika kararları hakkında net bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak mevcut başvuruların her birinin bireysel olarak değerlendirilmeye devam ettiği ve yasal statülerin korunması noktasında iletişim kanallarının açık olduğu ifade edildi. Deprem sonrası giden vatandaşların statü değişiklikleri ve uzatma talepleri için müşteri destek hattının (1-888-242-2100) hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.