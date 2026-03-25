Bursa Ataevler Spor Kulübü adına Türkiye’yi temsil eden Tuzlu, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla tüm rakiplerini geride bıraktı. Final müsabakasında Iraklı rakibini mağlup eden milli sporcu, organizasyonu altın madalya ile tamamladı.



Kulüp antrenörü ve Milli Takım antrenörü Nevzat Yaşar, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, Uğur Tuzlu’nun bu yıl Türkiye Şampiyonu olduktan sonra milli takım adına turnuvaya katıldığını belirtti.



Yaşar, “Uğur Tuzlu, burada da zirvedeki yerini aldı. Temennimiz, bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda da yarışarak altın madalyayı ülkemize ve Bursa’ya kazandırmasıdır. Bu başarı hem ülkemizi hem de bizleri gururlandıracaktır.” ifadelerini kullandı.