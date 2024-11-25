Bugünkü köşe yazısında Aktaş, “Genar Türkiye Raporu kapsamında düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ölçümlerde, üç ay önce CHP’nin oy oranının yerel seçimlerde aldığı oylara yaklaştığını gözlemledik. Bu oran yaklaşık %34 seviyesindeydi. Aynı dönemde AK Parti seçmeninde belirgin bir kararsızlık eğilimi görüldü” ifadelerini kullandı.

Anket Sonuçları:

CHP: %33,4

AK Parti: %32,9

Ankette, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM) %9 oy oranlarını koruduğu belirtildi.