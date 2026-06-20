Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy yolu sokak ile Güler sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Ahmet D.(42) yönetimindeki 16 AKG 137 plakalı otomobil ile Gökhan D.(17) yönetimindeki 16 BCY 609 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ