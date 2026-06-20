Bursa'nın çeşitli ilçelerinde bulunan yüksek değerli taşınmazlar önümüzdeki haftalarda yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tarım arazilerinden zeytinliklere, bahçelerden imarlı arsalara kadar farklı niteliklerdeki çok sayıda taşınmaz için satış süreci başlatılırken, ihaleye çıkarılan mülklerin toplam değeri 50 milyon liranın üzerine çıktı.

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilecek satışlar kapsamında Bursa'nın Büyükorhan, Mudanya, Orhaneli ve Orhangazi ilçelerinde bulunan taşınmazlar elektronik ortamda açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini arayacak. Özellikle üretime uygun tarım arazileri ve gelir potansiyeli bulunan zeytinlikler, yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Büyükorhan'daki Tarım Arazileri Listenin Zirvesinde

İhaleler arasında en yüksek bedelle satışa sunulan taşınmazlar Büyükorhan ilçesinde yer alıyor. Yenice Mahallesi sınırları içerisindeki geniş tarım arazileri, milyonlarca liralık değerleriyle öne çıkıyor. Sulama imkânına sahip olması nedeniyle üretim açısından avantaj sağlayan büyük ölçekli tarlalar, bölgedeki en dikkat çekici satışlar arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 16,5 dönüm büyüklüğündeki bir tarla için belirlenen değer 19,7 milyon liranın üzerine çıkarken, aynı bölgede bulunan yaklaşık 20 dönümlük başka bir arazi de benzer seviyelerde alıcı bekliyor. Her iki taşınmazın da ilçe merkezine ulaşım açısından avantajlı bir konumda bulunması, yatırım potansiyellerini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Mudanya'da Verimli Zeytinlik İçin Açık Artırma

Bursa'nın tarımsal üretimde önemli merkezlerinden biri olan Mudanya'da bulunan bir zeytinlik de satış programına dahil edildi. Yörükyenicesi Mahallesi'nde yer alan taşınmaz, üzerinde bulunan verimli zeytin ağaçlarıyla dikkat çekiyor.

Binlerce metrekarelik alana yayılan zeytinliğin milyonlarca liralık değerle satışa çıkarılması, özellikle zeytincilik faaliyetlerine yatırım yapmak isteyenler açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İlk artırma sürecinin ağustos ayında başlaması planlanıyor.

Orhangazi Ovası'ndaki Zeytinlik Yeni Sahibine Kavuşacak

İhale takviminde yer alan bir diğer taşınmaz ise Orhangazi ilçesinde bulunuyor. Çakırlı Mahallesi sınırlarında yer alan zeytinlik, bölgenin tarımsal açıdan değerli alanlarından biri olan Orhangazi Ovası içerisinde konumlanıyor.

Yaklaşık bin 200 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için belirlenen satış bedeli 1,7 milyon liranın üzerinde. Zeytin üretimine uygun yapısıyla öne çıkan arazi için ilk artırma sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor.

Orhaneli'nde Hem Bahçe Hem Arsa Satışta

Orhaneli ilçesinde ise farklı kullanım amaçlarına uygun iki ayrı taşınmaz satış listesine alındı. Nalınlar Mahallesi'nde bulunan bahçe niteliğindeki taşınmaz ile yerleşim alanı içerisinde kalan arsa, yatırımcıların değerlendirmesine sunulacak.

Yaklaşık bir buçuk dönümlük bahçe için milyon liranın üzerinde değer belirlenirken, mahalle yerleşim dokusu içerisinde bulunan arsa da dikkat çeken taşınmazlar arasında yer aldı. Bölgede konut veya farklı projeler geliştirmeyi planlayan yatırımcıların bu satışlara ilgi göstermesi bekleniyor.

Aynı Dosyada Birden Fazla Arazi Satışa Sunuluyor

Büyükorhan'daki satışlar yalnızca yüksek bedelli iki tarla ile sınırlı değil. Yenice Mahallesi'nde bulunan farklı büyüklüklerdeki çok sayıda tarım arazisi de aynı süreç kapsamında ihaleye çıkarılıyor.

Gölet çevresinde ve kırsal kesimlerde yer alan bu parsellerin değerleri milyon liralık seviyelerde değişiklik gösteriyor. Bazı taşınmazlarda doğal ağaç varlığı bulunurken, bazı bölümlerde fiilen kullanılan geçiş yollarının yer aldığı belirtiliyor. Arazilerin büyük kısmı resmi kayıtlarda tarla olarak geçiyor.

Tüm İhaleler Dijital Ortamda Gerçekleştirilecek

Satışa çıkarılan taşınmazlar için açık artırmalar Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülecek. Belirlenen tarihlerde yapılacak ilk artırmalarda yeterli teklif oluşmaması halinde ikinci artırma aşamasına geçilecek.

İhaleye katılmayı planlayanların taşınmazlara ilişkin tapu bilgilerini, mevcut şerh kayıtlarını ve satış şartlarını önceden incelemeleri önem taşıyor. Özellikle yüksek bedelli tarım arazileri ve üretim potansiyeli bulunan zeytinliklerin, Bursa'daki gayrimenkul yatırımcıları ile tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren girişimcilerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Bursa genelinde başlayan bu yeni satış süreci, hem tarım arazisi yatırımı yapmak isteyenler hem de uzun vadeli gayrimenkul fırsatlarını değerlendirmeyi planlayanlar açısından önümüzdeki haftaların en dikkat çekici gelişmeleri arasında yer alıyor.