Bursa’nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumsaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Şahin (25) vücudunun çeşitli yerlerine aldığı mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet hastanesine kaldırılan Şahin, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Şahin hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.