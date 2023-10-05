Bahçelievler’de liseden dereceyle mezun olan ve spor turnuvalarında başarı elde eden gençler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile Kapadokya turu yaptı.

Bahçelievler Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirmeyi sürdürüyor. Belediye, “Gelecek Adına Vizyon Projeleri” çatısı altında sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İlçede, liseden dereceyle mezun olan ve spor turnuvalarında başarı elde eden gençler için özel bir program hayata geçirildi. Etkinlikte Bahçelievler Belediyesi’nin ’Fahri’ lise ve üniversiteli genç başkan danışmanları da yer aldı. Başarıyı desteklemek ve geleceğimizin teminatı gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program çerçevesinde Kırşehir ve Kapadokya turu gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da eşlik etti. Program, Kırşehir’den başladı.. Ekip, Belediye’nin Gençlik Kampları kapsamında düzenlenen Ahi Evran Gençlik ve Spor Kampı’na misafir oldu. Kamp alanı dışında kültürel geziler düzenlendi ve şehirdeki kültürel değerler hakkında bilgi verildi. Gençler, Kırşehir ile özdeşleşen Türkiye’nin önemli halk sanatçısı merhum Neşet Ertaş’ın mirasının günümüze aktarıldığı alanları ziyaret etme fırsatı buldular. Ayrıca, sanatçının "Yalan Dünya" şarkısının dinletisi yapıldı.

Kültürel deneyim kazandılar

Program Kapadokya gezisi ile sürdü. Bölgedeki kültür ve turizm yerleri gezildi. Gençler, Kapadokya’nın benzersiz coğrafi yapısı, tarihi dokusu ve kültürel mirasını yerinde görme fırsatı yakaladı. Kapadokya’nın peri bacaları, yer altı şehirleri ve unutulmaz manzaraları ile gençler zengin bir kültürel deneyim yaşadı. Gençler için birikimli ve donanımlı bir hizmet planlayan Bahçelievler Belediyesi, daha fazla eğitim, spor ve kültürel etkinliklerle gençlerin gelişimini desteklemeye devam edecek.

“Sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz”

Bahçelievler Başkanı Dr. Hakan Bahadır, göreve geldikleri ilk günden beri gençlerin eğitim, spor ve kişisel gelişimine olan desteği sürdürdüklerini söyledi. Bahadır, "Bugün burada lise ve üniversite öğrencilerine unutulmaz bir deneyim sunduk. Gençlerimiz, toplumumuzun geleceğidir ve onları desteklemek ve ödüllendirmek bizim önceliklerimizin başında gelir" dedi. Verilen sözü yerine getirme konusundaki kararlılığını ifade eden Başkan Bahadır, "Lise ve üniversite düzeyinde başarı gösteren gençlerimize Kapadokya turu sözü vermiştik ve bu sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Onların başarılarına inancımız tamdır ve gelecekte daha birçok başarıya imza atacaklarına olan inancımızı koruyoruz" dedi. Gençlerin gelişimine yönelik projeler sunduklarını belirten Bahadır, "Gençlerimizle birlikte, daha güzel ve başarılı bir Bahçelievler inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.