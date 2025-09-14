Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Yeniköy altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi-İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Muhammet A. (24) idaresindeki 54 ACS 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Sedanur Ç. (23) idaresindeki 16 BNC 467 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobillerden birisi yol kenarındaki tarlaya uçtu.



Kazada, her iki otomobil sürücüsü ile birlikte Beyza A. (22) ve Yudum M.(26) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.