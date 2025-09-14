İlk deplasman maçına çıkan Kafkasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek sahadan 3-2 skorla galip ayrılmayı başardı. İlk yarı kalesinde 2 gol gören Kafkasspor, ikinci yarı adeta ölü toprağını üzerinden attı. İkinci yarıda hem savunmada hem de hücumda disiplinli bir performans sergileyen Kafkasspor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Hakemler: Bekir Doğan, Hakan Furkan Tiraki, Selim Göksu

Kafkasspor: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Emre Kara, Hasan Bekil (Berkay Caymaz dakika 59’), Tahsin Hacımustafaoğlu (Oğuzhan Yıldırım dakika 60’), Serdar Eylik, Metin Esmer, Kürşat Babamoğlu (Umut Doğdu dakika 46'), Fatih Taşdelen, Ömer Faruk Aydemir, Yusuf Kaplan (Tarık Furkan Çalışır dakika 84’)

Edirnespor: Akın İsmail Köroğlu, Ömer Yaylacı, Berke Can Özsoy, Abdussamet Yılmaz, Selahattin Yıldırım (Deniz Kodal dakika 82’), Cevatcan Ekinci (Ebubekir Berke Tambay dakika 58’), Yakup Ramazan Zorlu, Efe Yüceer, Beytullah Turan (Ali Ekber Öz dakika 46’), Mustafa Çolak, Haktan Yüce (Yusuf Talha Yılmaz dakika 82’)

Sarı kartlar: Hasan Bekil (Kafkasspor), Beytullah Turan (Edirnespor), Mehmet Mustafa Çolak (Edirnespor), Yakup (Edirnespor), Fikret Sevilgen (Kafkasspor), Selahattin Yıldırım (Edirnespor)

Kırmızı kartlar: Fikret Sevilgen (Kafkasspor 82’)

Goller: Yakup Ramazan Zorlu (Edirnespor 1'), Cevatcan Ekinci (Edirnespor 10'), Fatih Taşdelen (Kafkasspor 33'), Emre Kara (Kafkasspor 59’), Umut Doğdu (Kafkasspor 73’)