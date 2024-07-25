Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her hafta şehrin farklı noktalarında keşfe çıktığı Genç Atölye’de Doğa Tutkunlar Atölyesi son dersini tabiatın en güzel örneklerini barındıran Kocaali Maden Deresi’nde işledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye, öğrencileri doğanın harikaları ile bir araya getiren dersiyle devam ediyor. Her hafta farklı sanatsal, kültürel, eğitim alanında farklı dersler veren Genç Atölye, haftanın bir günü ise öğrencileri doğada yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuğun son adresi ise tabiatın en güzel örneklerini barındıran Kocaali Maden Deresi oldu.

Şehrin tarihi, turistik ve doğal alanlarını tanıtan program kapsamında tarihi eski dönemlerine kadar uzanan Maden Deresi’nin hikayesi gençlere uzman ekip tarafından anlatıldı ve katılımcılar doğayı yaşayarak tecrübe etti. Arazi şartları da zorlu olan destinasyonda, gezinin bazı bölümlerinde adrenalin seviyesi yükseldi. Egzersizler ve spor hareketleriyle yürüyüşe başlayan ve 50 doğa tutkununun yürüyüşüyle devam eden etkinlik, 8 kilometrenin sonunda günü ölümsüzleştiren fotoğraf çekimleriyle son buldu.