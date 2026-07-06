Sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda polis ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından İnegöl ilçesinde belirlenen yaklaşık 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekât polisleri de destek verdi. Adreslere giren ekipler, şüphelileri tek tek gözaltına alırken, evlerde kapsamlı aramalar gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında adreslerde bulunan dijital materyaller ile soruşturmaya delil olabileceği değerlendirilen çeşitli materyallere incelenmek üzere el konuldu. Elde edilen delillerin soruşturma dosyasına dahil edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.