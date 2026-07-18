Uzm. Dr. Murat Yüzüak, genç hastalarda ani gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığının en önemli nedenlerinden birinin spontan pnömotoraks, yani halk arasında bilinen adıyla akciğer sönmesi olduğunu ifade ederek, "Akciğer zarları arasına hava kaçması sonucu gelişen pnömotoraks, özellikle gençlerde daha sık görülüyor. Hastalar aniden başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığıyla acil servise başvuruyor. Yapılan akciğer grafisiyle tanı konulabiliyor. Gerekli cerrahi müdahalenin ardından akciğer yeniden genişletilerek hastanın şikâyetleri giderilebiliyor" diye konuştu.

"Göğüs ağrısı ve nefes darlığının akut ve kronik nedenleri var"

Göğüs ağrısı ve nefes darlığının hem akut hem de kronik hastalıklara bağlı gelişebileceğini belirten Yüzüak, KOAH ve astım gibi kronik akciğer hastalıklarında yaşanan alevlenmelerin de nefes darlığını artırarak hastaların acil servise başvurmasına neden olabildiğini söyledi. Bu şikâyetlerin akut ve kronik nedenler olarak iki grupta değerlendirebileceğini aktaran Dr. Yüzüak, "Özellikle akut gelişen tablolar hayati risk oluşturabilir ve zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerekir" dedi.

"Pulmoner emboli tanısı gecikmemeli"

Pulmoner embolinin de ani göğüs ağrısı ve nefes darlığına yol açabilen, yaşamı tehdit eden hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Murat Yüzüak, bu hastalığın mutlaka akılda tutulması gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Murat Yüzüak, ani başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığının basit bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Pnömotoraks ve pulmoner emboli gibi hastalıklarda erken tanı hayat kurtarır. Bu nedenle özellikle aniden gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.