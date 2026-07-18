Ertuğrulgazi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, 1000 kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe İnegöl protokolü de katılım sağlayarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Federasyon Başkanı Mehmet Erim’den Açıklama

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Ertuğrulgazi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erim, duygularını şu sözlerle ifade etti: "39. İnegöl Kültür Sanat Festivali’nin coşkusunu, aşure geleneğimizin bereketiyle taçlandırmak istedik. Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak en büyük gayemizdir. Bugün burada 1000 hemşehrimize aşure ikramında bulunarak gönül köprüleri kurduk. Katılım sağlayan başta değerli protokol üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birliğimiz daim olsun."

Dernek Başkanı Adem Vezir’den Teşekkür

İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Adem Vezir ise emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Festivalimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte, bizleri yalnız bırakmayan tüm kıymetli misafirlerimize, desteklerini esirgemeyen federasyonumuza ve çadırımızda emeği geçen tüm gönüllü dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnegöl halkının yoğun ilgisi ve desteği bizleri her zaman motive ediyor."