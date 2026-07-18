Her ne kadar yere serilse de halı seçerken soframıza koyduğumuz yiyeceğin seçimi kadar dikkatli olunması gerektiğini belirten Erdem, "Maalesef daha çok kazanma uğruna pek çok sektörde olduğu gibi halıcılık sektöründe de sağlık göz ardı edilmeye başlandı. Bugün uluslararası standartları korumayan ve sertifikasız akrilik iplikten üretilen halılar kanserojen madde taşıdığı için kansere neden olduğu gibi bu halılardan çıkan toz astım rahatsızlığını da tetiklediği belirtiliyor. Bu nedenle halı alırken sadece görünüm ve fiyata değil sağlıklı olup olmadığı da kontrol edilmelidir" dedi

İnsanların en çok vakit geçirdiği alanların başında gelen evlerin olmazsa olmazı halıların özellikle Türk aile hayatında yerinin çok daha önemli olduğunu belirten Erdem, "Uzun yıllardan bu yana Avrupa Birliği ülkeleri sertifikasız akrilik iplikten üretilmiş halıları ülkesine almıyor. Çocuğuna oyuncak alırken bile kanserojen madde taşıyan oyuncaklardan kaçınan kadınlarımız maalesef yeterli bilince sahip olmadığı için üzerinde hayat geçirdiği halıları seçerken aynı hassasiyeti gösteremiyor. Sağlık camiasınca sertifikasız ve uluslararası standartları korumayan iplikten üretilen halıların kanser ve astım rahatsızlığını tetiklediğini belirtiyor. Bugün araçlarla sokak aralarında bile halılar satılıyor. Bu nedenle halı alırken insanlarımızın sadece görüntü ve fiyatını değil halıların sağlık açısından sıkıntılı olup olmadığını da inceleyip araştırmalarını ve güvendiği kişi ve kurumlardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.