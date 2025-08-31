Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gençler, imece usulüyle mahallede bulunan ilkokulun çevre düzenlemesi, boya ve kamera sistemlerini yenileyerek yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Mahalle muhtarı Ömer Çapoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda, Tepebaşı Aktar İlkokulu’nun bahçesi baştan sona düzenlendi, kurumuş çimler kaldırılarak rulo çim serildi ve uzaktan kontrollü otomatik sulama sistemi hayata geçirildi. Okulun iç ve dış cephe boyası yenilenirken, tuvaletler tamamen yıkılarak kalebodur, fayans ve akıllı hijyen sistemleriyle yeniden yapıldı. Ayrıca kamera sistemleri modernize edildi. Mahalle sakini Musa Balkaya, yaptıkları çalışma hakkında bilgi vererek, "Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde mahalle halkımızla birlikte okulumuzdaki eksiklerin giderilmesi gayesiyle bir çalışma yürüttük. Hazırladığımız eksikler listesine göre mahalle halkı ve tüm paydaşlarımızla bir araya geldik. Bu listeye bütün mahalle halkımız, esnaflarımız ve tüm turizm paydaşlarımız katıldı ve ortaya çok güzel şeyler çıktı. Hazır rulo çimler, sulama sistemleri gibi değişiklikler yaparak çocuklara çok güzel bir peyzaj oluşturduk. Bunu dışında okulun boyaya ciddi anlamda ihtiyacı vardı onu yeniledik. Tuvaletler kötü durumdaydı yıkımını yaptık ve kalebodur, akıllı sistem ve hijyen kitlerini koyduk. Çocukların daha fazla aktivite yapması ve doğa ile iç içe olması adına okulun arkasındaki atıl alanı temizledik ve her sınıf için ayrı bir hobi bahçesi oluşturduk. İç kısımlarda öğretmen odalarında diğer odalara kadar tadilatı yapılması gereken ne varsa hepsine müdahale ederek elden geçirdik. Şu an halihazırda 4 tane ilkokul sınıfı, 1 tane ana sınıfı ve 2 tane de özel eğitim sınıfımız var. Bu sınıflarımızın hepsini yeni öğretim yılına hazırlamış durumdayız. Kurumların vereceği destekler ile yıkıma ve montaj çalışmalarımız bitmiş oluyor. Pazartesi günü çocuklarımız yeni öğretim yılında daha enerjik ve daha kapsamlı şekilde eğitimlerine başlamış olacaklar" dedi.