Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yerli ve milli coğrafi bilgi sistemi ATLAS, genç bir yazılımcının katkısıyla güç kazanacak. 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Muhammed Berat Aktaş’ın geliştirdiği QGIS eklentisi, kurumun şehre hizmet araçlarının daha hızlı ve detaylı şekilde çalışmasını sağlayacak. Şu anda test aşamasında olan eklenti, kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak.

Akıllı kent uygulamalarıyla dijital dönüşümünü hızlandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içi dijitalleşme çalışmalarına yerli ve milli coğrafi bilgi sistemi ATLAS ile yeni bir ivme kazandırmıştı. Harita tabanlı, hızlı ve doğru veri yönetimi sunan bu sistem, şimdi genç bir yazılım geliştiricinin katkısıyla daha da güçleniyor. Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammed Berat Aktaş, yazılım alanındaki ilgisi ve başarısıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. 16 yaşındaki Aktaş, daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Etik Hacker Yarışması’nda üçüncülük elde ederek yeteneğini kanıtlamıştı. Şimdi ise bu yeteneğini, Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği ATLAS uygulamasına katkı sağlayarak bir üst seviyeye taşıdı. Büyükşehir Belediyesi yazılım ekibinden aldığı destekle ATLAS için özel bir QGIS eklentisi geliştiren Aktaş, sistemin harita tabanlı veriler üzerinde daha ince işçiliklerle çalışabilmesini ve detay analizlerinin çok daha hızlı yapılabilmesini mümkün hale getirdi. Geliştirilen bu eklenti sayesinde kurum içi kullanıcılar, uygulamadaki konumsal verilere daha hâkim olacak ve analiz süreçlerini daha kısa sürede tamamlayabilecek. Şu anda test aşamasında olan eklenti, kısa süre içerisinde ATLAS uygulamasına entegre edilerek kullanıma sunulacak. Böylece hem kurumun veri işlem süreçleri hızlanacak hem de vatandaşlara verilen hizmetin niteliği artacak.