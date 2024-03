Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bahçelievler’imize hizmetler getirdik ortak tesisler yaptık. İstanbul’un her yerine Türkiye’nin dört bir yanına eserler ortaya koyduk. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşanmaktadır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler’de bulunan Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı’nda düzenlenen Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Geleneksel İftar Buluşması’na katıldı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Bakan Bak, "31 Mart’ta hep birlikte sandığa gideceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bahçelievler’imize hizmetler getirdik ortak tesisler yaptık. İstanbul’un her yerine Türkiye’nin dört bir yanına eserler ortaya koyduk. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşanmaktadır. Türkiye’nin her yerinde stadyum, salonlarıyla, havuzlarıyla her nokta eserleriyle bir spor devrimi vardır. İstanbul’u ayağa kaldıran 1994’te geldiğinde çöp, çukur, çamur içerisinde olan İstanbul’u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oradan İktidara yürüyen Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bahçelievler’de Hakan Bahadır ile yola devam” şeklinde konuştu.

“Biz 5 yıl boyunca burada aynı Cumhurbaşkanımız gibi bizde Bahçelievler’de kimseyi ayırmadan hizmet ettik”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, “Biz 5 yıl boyunca burada aynı Cumhurbaşkanımız gibi 783 bin kilometrekare 85 Milyon insanı ayırmadan hizmet etiği gibi bizde Bahçelievler’de kimseyi ayırmadık. Hiçbir partiyi dışlamadık. Bir hizmetimizde bir belediye geldiğinde sen hangi partilisin demedik. Herkes hangi parti ve düşünceden olursa olsun devletin belediyenin karşısında eşittir. 5 yılda Bahçelievler’de neler yapıldı. Gençlere yaşlılara değer verildi mi? Sosyal tesisler yapıldı mı? Sosyal tesislerimiz beğendiniz mi?" dedi.