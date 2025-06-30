Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan İsmail Hakkı D.(27) yönetimindeki 16 HD 166 plakalı cip dönüş yapacağı kavşağı kaçırdı. Yol üzerinde geri manevra yaptığı sırada arkasından seyir halinde olan Mevla A.(32) yönetimindeki 34 FFS 457 plakalı otomobil, cipe çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sol şeritte seyir halinde olan Yusuf K. (27) yönetimindeki 06 NY 253 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 3 araçtta da maddi hasar meydana geldi. Kaza da sürücüler yaralanmazken, 06 NY 253 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Fatma K.(29), Sıdar G.(2), Perihan K.(63) ve Lavin G.(1) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Öznur Dede