Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde atık depolama tesisinde yangın çıktı. Yoğun duman Ergene ilçesinden de görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzeri Çorlu Tren Garı’na yakın bölgede bulunan atık depolama tesisinde yangın çıktı. Kağıt ve plastik atıkların bulunduğu tesiste bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale ederken, alınan önlemlerle alevlerin bölgenin yakınındaki ağaçlık alana sıçraması engellendi. Ekiplerin yangının söndürme çalışmaları devam ederken, yoğun duman bulutu, Çorlu’nun yanı sıra Ergene ilçesinden de görüldü.