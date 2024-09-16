Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) yeni dönem kayıtları başladı. GESMEK’te yeni dönem kayıtları 16-30 Eylül tarihleri arasında sende.gebze.bel.tr internet sitesinden online olarak gerçekleştirilebilecek. KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) yeni dönem kayıtları başladı. Gebzeli vatandaşların meslek sahibi olmasını sağlayan GESMEK yeni dönem için hazırlanıyor. 14 yaş üzeri tüm Gebzeli vatandaşların faydalanabildiği GESMEK’te yeni dönem kayıtları 16-30 Eylül tarihleri arasında sende.gebze.bel. tr internet sitesinden online olarak yapılacak.

69 FARKLI BRANŞTA EĞİTİMLER

Arapça, Bağlama, Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Deri Çanta ve Aksesuarları Hazırlama, Dikiş, Diksiyon, Ebru, El Nakışı, Fotoğraf Çekimi, Genel Muhasebe, Gitar, Hüsn-i Hat, Kaligrafi, Keçe Yapımı, Keman, Kuran-ı Kerim, Kırkyama, Makine Nakışı, Minyatür, Ney, Ofis Program Kullanımı, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Örgü Oyuncak, Resim, Takı Yapım Teknikleri, Tel Kırma, Tezhip, Tiyatro, Türk Halk Müziği, Türk İşaret Dili, İngilizce gibi birbirinden farklı 69 branşta eğitim verecek olan GESMEK’te dersler 7 Ekim-20 Haziran tarihleri boyunca devam edecek.