Gıda enflasyonu, özellikle market ve pazar fiyatlarında artmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Et, süt, peynir gibi temel gıda ürünlerinden sebze ve meyve fiyatlarına kadar her alanda fiyat artışı devam ediyor.

PAZARCI ESNAFI SATIŞ STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Vatandaşlar her geçen gün artan fiyatlarla mücadele etmeye uğraşırken, pazar esnafı da satış taktiklerini değiştirmek zorunda kalıyor.

BİR PİŞİRİMLİK TAZE FASULYE

Bursa’da bir pazarda, taze fasulye ve bamya gibi ürünler artık kilogram yerine "yemeklik" olarak satılmaya başladı. Taze fasulyenin kilogram fiyatı 150 liraya ulaşırken, pazar esnafı 200 gramlık paketleri 30 TL liradan ‘yemeklik’ olarak satışa sunuyor. Kilogram fiyatını karşılayamayan vatandaşlar, 30 liraya sadece bir pişirimlik taze fasulye alabiliyor.