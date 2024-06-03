Girişimcilerin kuluçka merkezlerindeki hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı ve etkileşimlerini artırmayı hedefleyen IMEHub Projesi tamamlandı. Program kapsamında girişimciler, demo day ve webinarlar bir araya gelerek global mentorlerle de eşleşme fırsatı yakaladı.

YTÜ Yıldız Teknopark tarafından koordine edilen IMEHub Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında yürütüldü. Girişimcilerin kuluçka merkezlerindeki hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı ve etkileşimlerini artırmayı amaçlayan proje ile bilgi iletişim sektöründe girişimcilik fırsatlarının maksimize edilerek geliştirilmesi sağlandı.

IMEHub Projesi’nde sağlanan destekler

Fikir ve ürün aşamasındaki girişimcilere yönelik iki hızlandırma programı başarıyla tamamlandığı programlara; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Hatay, Şanlıurfa gibi illerden 300’den fazla girişimci ve 102 girişimci ekip başvuru yaptı. Bu başvurular arasındaki 62 girişimci ekip, 120 saatlik eğitim programından yararlandı. Eğitimler, yalın girişimcilik, çevik ürün geliştirme, iş modeli oluşturma, dijital pazarlama ve finansman kaynaklarına erişim gibi 20 başlıkta verildi. Yine bu ekiplerden 43’üne ise ABD, AB, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Azerbaycan ve Singapur gibi ekosistemlerde uluslararası tecrübeye sahip mentorlar eşliğinde 745 saatlik mentorluk ve danışmanlık desteği sağladı. Bu destekler, 16 girişimcinin iş fikirlerini teknoloji hazırlık seviyesinin THS 4 ve üzerine çıkarmalarını sağladı.

Düzenlenen etkinlikler yüzlerce katılımcıyı bir araya getirdi

Program kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ile 800’den fazla katılımcıya ulaşıldı. “Next Level Talks” ile konuşmacılar, ilham veren tecrübelerini katılımcılarla paylaşırken “MENA Bölgesindeki Fırsatlar” başlıklı webinarda ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde girişimciler için yeni pazarlar ve fonlara erişim imkanlarını gündeme taşıdı. Yine Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkında önemli bilgilerin sunulduğu “Türk Girişimcilik Ekosistemi” ve “Türk Yazılım Sektörü ve Dünyadaki Yeri” temalı webinar serisinde ise ABD, AB, Singapur, Dubai ve İstanbul gibi önde gelen girişimcilik ekosistemlerinde önemli görevler üstlenen konuşmacılar, bulundukları bölgeler hakkında değerli bilgiler paylaştı. Katılımcılar, online ortamda alanında uzman konukların bilgi ve deneyimlerinden faydalanırken aynı zamanda ilham dolu konuşmaları dinleme fırsatı buldu. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Speed Networking Etkinliği” ile girişimciler, öğrenciler, mentorlar, eğitmenler, yatırımcılar ve akademisyenler gibi farklı profildeki katılımcılar bir araya geldi. Bu etkinlik, dolu dolu geçen sohbetler eşliğinde katılımcıların iş ağlarını genişletmelerine imkan tanıdı.

YTU Startup House Mobil Aplikasyonu devrede

Dijitalleşme alanında YTU StartUp House Mobil Aplikasyonu, Girişimcilik Programları Yönetim Sistemi ve Uzaktan Eğitim sistemi (LMS) girişimcilerin kullanımına sunuldu. Geliştirilen dijital süreçlerle veriye kolay erişim, süreçlerin verimli yönetilmesi sağlanırken girişimcilik merkezi girişimciler için daha esnek ve kolay ulaşılabilir bir merkez oldu.

Politika analizleri yapıldı

Proje faaliyetleri sonucunda, kısa vadeli etki analizi yapılarak, göçmen girişimciliği konusunda politika öneri dokümanları hazırlandı. Proje paydaşları ile yapılan odak grup görüşmeleri, sağlanan desteklerin etkisini ve gelecekteki politika önerilerini belirlemede önemli rol oynadı.

Proje süresince yapılan çalışmalar, düzenlenen etkinlikler, sağlanan destekler incelenerek proje paydaşları ile odak grup görüşmeleri yapıldı. Bu inceleme ve görüşmeler sonucunda ise projenin kısa vadedeki etki analizi yapıldı ve göçmen girişimciliği konusunda politika öneri dokümanı hazırlandı.

Başarılı girişimciler yatırımcılarla buluştu

Mayıs ayında gerçekleşen Demoday & Proje Kapanış Etkinliği’nde ekosistem paydaşları bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar, girişimcilerin ürünlerini/projelerini deneyimleme imkanı bulurken girişimciler ise yatırımcılara yönelik sunumları gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Heyecan ile geçen sunumların ardından girişimciler, katılım sağlayan yatırımcılar ile birebir tanışma imkânı buldu.