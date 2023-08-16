Simgesi leylek olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi göç yolundaki leyleklerin konaklama noktası oldu. Göç yolculuğuna başlayan çok sayıda leyleğin Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Ulus Dağı’nın eteklerinde bulunan Kıran Mahallesinde konaklaması seyre doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Bin 300 metre rakımıyla çevresindeki yerleşim birimlerine göre yüksek konumda yer alan Sındırgı ilçesi Kıran Mahallesinde dün akşam saatlerinde leylek sürprizi yaşandı. Binlerce leylek ormanlık alanda ve mahalle çevresinde geceyi geçirmek için mola verdi. Çam ağaçlarına konan leylekler adeta görsel şölen oluşturdu.

Göç yolundaki çok sayıda leylek, Kıran mahallesinin yanı sıra Yaylabayır Mahallesinde, farklı birçok mahalle ve ilçe merkezine kondu. Leylek yoğunluğunun fazla yaşandığı Kıran Mahallesinde, mahalle sakinleri de şaşkınlık yaşadı. Yüksek gerilim hatlarının leyleklere zarar vermemesi için mahalle sakinleri sabaha kadar nöbet tuttu. Derecikören, Düğüncüler, Karacalar mahallelerinde belirli saatlerde leyleklerin zarar görmemesi için UEDAŞ tarafından elektrik kesintileri gerçekleştirildi.

İlçe sakinlerinin cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığı leyleklerin tünedikleri yerlerde geceyi geçirdikten sonra günün erken saatlerinde ilçeden ayrıldıkları görüldü.

Kıran Mahalle sakinlerinden Hüseyin Efe “ 15 yıldan beri burada duruyorum. Bu tür görsel şölene nadiren rastlıyoruz. Binlerce leylek köyümüzde konakladı. Bizde geceyi geçiren leyleklerin başında nöbet tuttuk. Şaşırdık da bu kadar leyleği bir arada görünce. Normalde de geliyorlardı. Ama bu kadar çok değildi” dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada“ doğal şehir Sındırgı’nın sembolü sağdıç leylek. Tabi belediye binasının üzerinde duruyor. Yani Cumhuriyet meydanında şehrin tam göbeğinde. Sındırgı’da yaptığımız bu gayretli çalışmalar, halkımızın da bilgisini arttırdı. Leylekler her yıl Sındırgı semalarında bulunuyor. Göç yolunda bulunan şehrimize farklı noktalara leylekler geliyorlar. Bu yıl da yine binlerce leylek Kıran köy de ağaçların üzerine kondular. Vatandaşlarımız da leylekler elektrik direğine konduğunda canlarına bir şey olmasın diye teyakkuzda bekliyorlar. Karacalar bölgesinde ise elektrik direklerine konan leylekler, elektriğin kesilmesine sebebiyet verdi. Derecikören, Pelitören ve Karacalar bölgesinde ise leylekler sabaha karşı gidinceye kadar elektrikler kesintiye uğradı. Yaylabayır Mahallemizde de leylekler vardı. Doğal şehir Sındırgı’da tüm kurumlar, UEDAŞ ve vatandaşlarımız hakikaten leyleklerin sevdalısı oldu“ şeklinde konuştu.