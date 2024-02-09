Göktürkler, 6. yüzyılda kurulup ve 8. yüzyıla kadar varlığını devam ettiren bir Türk halkıdır. Göktürk kızı isimleri, bu kültüre özgü isimler olup genellikle Türk kültürünün zengin tarihine, mitolojisine veya doğaya atıfta bulunmaktadır.

Göktürk kızı isimleri şu şekilde:

Asena: Göktürk mitolojisinde kurt anlamına gelir. Göktürklerin efsanevi atasıyla ilgili bir hikayeye dayanmaktadır.

Göktürk mitolojisinde kurt anlamına gelir. Göktürklerin efsanevi atasıyla ilgili bir hikayeye dayanmaktadır. Börte: Börte adı; "Güzel" ya da "nazik" anlamındadır.

Börte adı; "Güzel" ya da "nazik" anlamındadır. Alpnu: "Kahraman" veya "cesur" anlamına gelir.

"Kahraman" veya "cesur" anlamına gelir. Umay: Göktürk mitolojisinde ana tanrıça Umay'a atıfta bulunur; aynı zamanda "gök" veya "gökyüzü" anlamındadır.

Göktürk mitolojisinde ana tanrıça Umay'a atıfta bulunur; aynı zamanda "gök" veya "gökyüzü" anlamındadır. Gülay: "Ay gibi güzel" demektir.

"Ay gibi güzel" demektir. Yeliz: "Rüzgar gibi özgür" anlamındadır.

"Rüzgar gibi özgür" anlamındadır. Çağla: "Genç" veya "yeni" anlamına gelir.

"Genç" veya "yeni" anlamına gelir. Ekin: "Buğday" veya "hasat" anlamına gelir.

"Buğday" veya "hasat" anlamına gelir. Aybike: "Ay ışığı" veya "ayın güzelliği" anlamına gelir.

"Ay ışığı" veya "ayın güzelliği" anlamına gelir. Derya: "Deniz" anlamına gelir.

"Deniz" anlamına gelir. Gökbörü: "Gök" ve "börü" kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "gök kuşu" anlamına gelir.

"Gök" ve "börü" kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "gök kuşu" anlamına gelir. Ayana: "Ay ışığı" veya "ayın parlaklığı" anlamına gelir.

"Ay ışığı" veya "ayın parlaklığı" anlamına gelir. Candan: "Canlı" veya "cana yakın" anlamına gelir.

"Canlı" veya "cana yakın" anlamına gelir. Narin: "Hassas" veya "nazik" anlamına gelir.

"Hassas" veya "nazik" anlamına gelir. Altay: Göktürklerin yaşadığı coğrafyaya atıfta bulunan bir isimdir.

Göktürklerin yaşadığı coğrafyaya atıfta bulunan bir isimdir. Yıldız: Gökyüzündeki parlak cisimlere atıfta bulunur.

Fakat, isim tercihleri kişisel ve kültürel farklılıklara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Göktürk kültürüne ait isimler, günümüzde de Türk kültüründe kullanılmaktadır, ancak herkesin tercihi farklı olabilir.