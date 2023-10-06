Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ve ilçenin tanıtılmasına önemli katkı sunacak “Gölcük Turizm Rehberi” Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ilçenin turizm potansiyelini arttırmak ve tanınmasına katkı sunmak için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Gölcük Belediyesi’nin destekleri ile Kocaeli Gölcük Başiskele Turizm Birliği tarafından hazırlanan, “Gölcük Turizm Rehberi” Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Birlik tarafından Başiskele için de yayınlanan rehberler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, birlik yönetim kurulu üyeleri tarafından incelendi.

Kapsamlı bir çalışmanın ardından hazırlanan ve Gölcük’ü tanıtan ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı rehberde; özel sektör tarafın işletilen yerler ile iletişim bilgileri de dahil olmak üzere; gezilecek tarihi, kültürel ve turistik yerlere ilişkin bilgiler ve ekinde harita yer alıyor.

DİJİTAL ORTAMDA KOLAYCA İNCELENEBİLECEK

Toplantıda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ün tanıtılmasına önemli katkı sunacağına inandığım, çalışmayı hazırlayan Kocaeli Gölcük Başiskele Turizm Birliği’nin yönetim kurulu üyelerine, Birlik Müdürü Sayın Ayşe Dışpınar’a, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüm Sayın Serkan Sıdal ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Gölcük’ü gezerek ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmek isteyenlere rehberlik edecek olan Gölcük Turizm Rehberi, dijital olarak da incelenebilecek.

Dijital olarak rehberi incelemek isteyenler, internet adresinden rehbere kolayca ulaşabilecekler.