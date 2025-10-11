Kaza saat 07.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl Mezit boğazında meydana geldi

Konya'dan Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Ahmet S.(32) yönetimindeki 42 ERG 17 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan TIR, istinat duvarına çarpıp devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Saliha S.(34) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.