Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına bir zam daha yolda olduğunu açıkladı. Zammın ne zaman uygulanacağını da paylaşan Dündar, paket başına 5 TL’lik bir artış olacağını belirtti. Bu zamla birlikte, sigara fiyatları 100 TL’nin üzerine çıkacak.

"Firmalar Zammı Alıştıra Alıştıra Vermek İstiyor"

Erol Dündar, temmuz ayında yaptığı açıklamada firmaların maliyet kaynaklı zamları tek seferde yansıtmak yerine kademeli olarak uygulamayı tercih ettiğini dile getirmişti. “ÖTV artmasına rağmen firmalar bu oranda bir zam yapmadı. Temmuz ayında 10 TL yerine sadece 5 TL zam geldi. Şirketler fiyat artışını kademeli şekilde yansıtarak alıştırmayı amaçlıyor. Bu nedenle önümüzdeki ay da 5 TL civarında yeni bir zam bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.