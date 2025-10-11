Son yıllarda Türkiye’de organize suç örgütlerinin çocukları “tetikçi” olarak kullanmaya başlaması, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni önlemleri gündeme taşıdı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçu ekipleri tarafından hazırlıkları süren yasa taslağıyla, özellikle çocukları suçlarda araç olarak kullanan çetelere yönelik cezaların ağırlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, çocukları adam öldürme ya da benzeri suçlar için yönlendiren örgütlere her bir suç türü için cezaların bir kat artırımlı şekilde uygulanması öngörülüyor.

Çocuklara Sıkı Takip

Hazırlanan taslakla birlikte, çocuklar basit suçlara karışmış olsa dahi ilk eylemlerinden itibaren yakından izlenerek rehabilitasyon süreçlerine dahil edilmeleri hedefleniyor. AK Parti kaynakları, mevcut uygulamalarda olduğu gibi çocuğun sadece Emniyet kaydının alınıp serbest bırakılmayacağını, artık tüm ilgili kurumların bu süreçte aktif sorumluluk üstleneceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışmasında, suç örgütlerinin genellikle parçalanmış ailelerin çocuklarını hedef aldığı ortaya kondu. Bu nedenle, suça karışan çocukların ailelerinin sorumluluklarını yeniden düzenlemeye yönelik adımlar da gündeme alındı.

Hakime Takdir Yetkisi

Taslakta adam öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsa dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, “Fransa’da benzer bir uygulama var. Hâkime takdir yetkisi veriliyor. Hâkim isterse cezada indirim yapmayabilir. Biz de ona benzer bir düzenleme yapacağız. Çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurlar dikkate alarak hâkim indirim yapmayacak. Yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir. Her dosya kendine özgü olarak değerlendirilecek” diye konuştu.