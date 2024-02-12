Gölcük Belediyesi tarafından yeniden ihya edilerek ilçeye ve turizme kazandırılması hedeflenen Yukarı Ulaşlı’daki tarihi Osmanlı hamamı, Ulaşlı Gençlik Derneği tarafından kiralandı.

Gölcük Belediyesi tarafından restore edilen Yukarı Ulaşlı’daki tarihi Osmanlı hamamı, Ulaşlı Gençlik Derneği tarafından kiralandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tarihi hamam ve çevresini sosyal-kültürel faaliyetlerinde kullanacak olan Ulaşlı Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi gençlerle bir araya geldi. Sezer, Dernek Başkanı Seyfi Özkan, dernek yöneticileri ve üye gençlere yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. Etrafında yapılan çevre düzenlemeleriyle birlikte hamamın yer aldığı bölge, turistik bir cazibe merkezi haline dönüşecek.

İlçedeki bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’ümüzün tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve ilçemizin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla restore ettiğimiz Yukarı Ulaşlı’daki tarihi Osmanlı hamamı aslına uygun olarak, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore edildi. Gençlerimiz inşallah bu tarihi yapıda güzel faaliyetlerde bulunacak" dedi.