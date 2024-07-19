Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ten yapılacak alt yapı çalışmaları hakkın bilgi aldı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü görevine atanan Erdoğan Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Gönen’de gerçekleştirilecek projeler ve çalışmalar değerlendirildi. Başkan Palaz, "Erdoğan Öztürk’ün BASKİ Genel Müdürü olarak atanmasını memnuniyetle karşıladık. Gönen’de su ve kanalizasyon altyapısı konusundaki projelerimizi birlikte geliştirmeye devam edeceğiz. İlçemizin su ve kanalizasyon altyapısının modernize edilmesi ve geliştirilmesi konusunda BASKİ ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alabilmesi için projelerimizi hızla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın önderliğinde yürütülen projelerin önemine değinen Palaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde çalışarak, Gönen’de su ve kanalizasyon altyapısını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerle ilçemizin yaşam kalitesini artıracağız. Gönen Belediyesi ve BASKİ’nin ortak çalışmalarıyla ilçede yapılacak projeler, Gönen’in daha modern ve yaşanabilir bir şehir olmasına katkı sağlayacak. Bu projelerle birlikte, Gönen’de su ve kanalizasyon altyapısı konusundaki sorunlar hızla çözüme kavuşacak ve vatandaşlar daha kaliteli hizmet alacak" dedi.