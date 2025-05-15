Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, yaz tatili öncesinde öğrencilere yönelik orman yangınlarına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilere yangınlarla mücadele yöntemleri ve ormanların önemi anlatıldı.
Orman Genel Müdürlüğü’nce ülke genelinde sürdürülen bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Gönen Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, öğrencilere orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemler aktarıldı.
Etkinlikte konuşan Gönen Orman İşletme Şefi Ahmet İrem Türken, ormanların doğa ve yaşam için taşıdığı öneme değinerek, yangınların önlenmesinde bireysel duyarlılığın hayati rol oynadığını vurguladı.
Eğitimin ardından öğrencilere Orman Genel Müdürlüğü’nü tanıtıcı çeşitli hediyeler dağıtıldı.