Özellikle Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerde de etkisini gösterdi. Deprem anında Android’in erken uyarı sistemi, kullanıcıları saniyeler öncesinden bilgilendirerek dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.49’da gerçekleşen depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu ve yerin yaklaşık 6,92 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde hissedilen depremin ardından panik yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası açıklamada bulunarak tüm ekiplerin sahada tarama çalışmalarına başladığını duyurdu. Yerlikaya, “Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen bu sarsıntının ardından AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korumasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.