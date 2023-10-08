ABD'li teknoloji devi Google, yapay zeka özelliğine sahip yeni akıllı telefon modelleri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile akıllı saatini tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Google'ın yeni telefonları, telefon kamerası gibi alanlarda yapay zeka ve makine öğrenimi kaynaklarından yararlanmaya imkan verecek.

Yapay zeka destekli yeni düzenleme araçları içeren Pixel 8 Pro, benzer fotoğrafları herkesin kameraya baktığı ve gülümsediği bir fotoğrafta birleştirmeye olanak tanıyacak.

Kullanıcılar videolarından istenmeyen sesleri de kaldırabilecek.

Pixel 8 modeli 699 dolardan, Pixel 8 Pro ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Fiyatı 349 dolardan başlayan akıllı saat Pixel Watch 2 de kullanıcıların stres takibini yapabilecek.

Söz konusu yeni cihazlara yönelik siparişlerin bugünden itibaren alınmasına başlanırken ürünler 12 Ekim'den itibaren mağaza raflarında olacak