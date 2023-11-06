Son zamanlarda gündemde yer alan Dilan Polat Engin Polat çiftinden sonra bu sefer gözler Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine çevrildi. Bir dönem Dilan Polat'a özenmekle suçlanan Özlem Öz ve eşi hakkında Feyza Altun'un ortaya attığı iddialar gündemdeydi. Bu konuya dair Cüneyt Özdemir de sessiz kalmadı.

"HEPİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE DOLANDIRICILIK"

Cüneyt Özdemir açıklamasında "Ben emniyetin yerinde olsam yeni masalar kurarım, buraya kozmetik masası... Site sahte, isimler sahte her şey sahte ama hikâye aynı. Yine alınan özel plakalar, patlayan konfetiler yine kozmetikten parayı vurduk ama nasıl vurduk. Abi hacamat yaparak nasıl böyle paralar kazanıyorsunuz gözünüzü seveyim ya..." dedi.

Tayyargiller olarak anılan çifte dair konuşmaya devam eden Özdemir devamında ise şunları söyledi:

"Hep böyle göze sokma, eskiden suç örgütü üyeleri, göze batmak, dikkat çekmeyelim derdi. Bir yalan var kozmetikten büyük paralar kazandık, hacamat yaptık büyük paralar kazandık. Hepimiz hacamat işine girelim. Emniyete kozmetik suçlar masası kurmak lazım.

Buradan bir giriyorsun, oradan yasa dışı bahis, oradan kara paraya... İnfluencer masası mesela... Çekilişler filan oraya el atılmadı daha, hepimizin gözü önünde dolandırıcılık yapılıyor görüyoruz. Organize işler 3!"

Avukat Feyza Altun Özlem Öz'ün sosyal medya profilini temizlediğini paylaştı ve "Temizle Özlem. Ben aldım bile tüm hesabının imajını" diyerek o aileye gözdağı vermişti.