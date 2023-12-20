Guangzhou Çin’in Güneyinde yer almaktadır. Duangdong eyaletinin yönetim merkezi olarak bilinen şehrin eski adı Kantondur ve Çin’in en büyük şehirlerinden biridir.

Guangzhou Şehrinin Gezilecek Yerleri

Böylesine büyük olarak anılan bir şehide gezilecek mekanlar da oldukça fazla. Turistlerin dikkatini çeken bölgedeki gezilecek yerleri detaylı bir şekilde listeleyelim.

Guangxiao Tapınağı

5. yüzyılda Hintli bir din adamı tarafından inşa edilen tapınak Guangxiao Sokağı’nda bulunuyor. Günümüzdeki hali 14. Yüzyılda yapılmış olup, mimarisinde Çin’in yerel motiflerini görmek mümkün. Tanınmış birçok Budistin uğradığı tapınak turistlerin de yıllardır ilgisini çekiyor.

Kanton Kulesi

Guangzhou’nun simgesi olarak tanınan Kanton Kulesi 37 kattan oluşan devasa bir kuledir. Kulenin içerisinde keşfedilecek bir çok mekan bulunuyor. Bu mekanlar arasında, sergi alanları, konferans merkezi, sinema ve restoranlar ayrıca gözlem noktası sayılabilir. Kule’de çoğunlukla ilgi toplayan alan gözlem noktalarıdır. Kanton kulesinin özelliği televizyon ve gözlem noktası olarak kullanılmasıdır. Kule yüksekliğinden dolayı şehri kuş bakışı izleyebileceğiniz harika bir fırsat sunuyor. Seyahatiniz esnasında Kanton Kulesine çıkıp manzarayı izlemeyi ihmal etmeyin.

Chimelong Safari Park

Şehirde safari yapmak istiyorsanız Guangxiao’daki bu Park sizin için harika bir deneyim olacak. Hayvanların ziyaretçilerle yakın buluşması ve temiz bir çevrenin ziyaretçilere sunulması Chimelong Safari Park’ın artı özellikleri arasında. Kaplan, koala, zürafa ve panda gibi pek çok farklı hayvanla buluşabileceğiniz bu mekanda eğlenebileceğiniz farklı aktiviteler de bulunuyor.

Shamia Adası

İngiliz ve Fransız etkisinde kalan bu liman adanın ticari önemi bir hayli büyüktür. Ada şehre yakın fakat sakinliği ile meşhur. Kalabalıktan sıkıldıysanız geziniz esnasında buraya uğrayarak dinlenebilirsiniz. Shamia adasındaki bahçeler ve farklı mimari özellikteki evler de gezerken oldukça dikkatinizi çekecek.

Chen Clan Akademisi

Chen Clan Akademisi 14. Yüzyılda yapılmıştır. Yerleşim ve ğitim amaçlı kullanılan yapının mimari özellikleri oldukça dikkat çekicidir. 15.000 metre karelik alana kurulu olan yapının seramik süslemeleri, demir işlemeleri ve oymaları mimarisinde el işçiliğinin sergilendiğini gösteriyor. Chen Clan Akademisi Çin kültürünü yakından tanımanıza olanak sağlayacak. Burada Çin tarihi hakkında da önemli bilgiler edinebileceğiniz için gezi nizde yer alması gereken noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Altı Banyan Ağacı Tapınağı

Guangzhou’da dört tapınak yer alıyor, Altı Banyan Ağacı bu tapınaklardan yalnızca biri. Tapınağın adından bu denli söz ettirmesinin sebebi ise şehrin sembollerinden biri olarak kabul edilmesi ve kültür mirası olarak tanınması. Tahta işlemeciliğinin kullanıldığı mimarisi tapınağı görsel açıdan zenginleştirmiştir. Altı Banyan Ağacı Tapınağı ülke içinde ve uluslar arası alanda da tanınmaktadır.

Sun Yat-sen Anıtı

Çin Demookratik Hareketi öncüsü Sun Yat Sen için ülke içinden ve dışından birtakım insanlar tarafından yaptırılmıştır. 20. Yüzyılın başlarında inşa edilen anıt iki katlıdır ve 5000 kişiyi ağırlama kapasitesine sahiptir. Anıt içerisinde Dr. Sun Yat-sen ‘e ait olan bilgiler bulunmaktadır.

Beijing Lu Caddesi

İstanbul’da İstiklal Caddesi ne ise aslında BijingLu Caddesi de Guangzhou için öyle bir caddedir. Trafiğe kapalı olan cadde de bir çok mağaza görebilirsiniz. Mağazalar genellikle 09.00 – 22:00 saatleri arası açıktır. Caddeye ulaşım ise aslında basit, metro ile Gongyuan Qian istasyonunda inip C çıkışına doğru ilerleyerek Bijing Lu Caddesine ulaşabilirsiniz.

Saad Bin Ebi Vakkas Camii ve Türbesi

Türbeye giriş ücretsizdir.Yeşillklerle dolu büyük bir alanda bulunan camii Müslümanlar için özellikle uğrak alanlardan biri haline gelmiştir. 1300 yıllık geçmişe sahip türbe Cuma günleri Cuma namazından ötürü kalabalık olmaktadır.

Lotus Tepesi

Şehre 45 km. uzaklıkta bulunan Lotus Tepesi Guangzhou’da bulunan manzarası harika bir tepedir. Tüm şehir ayaklarınızın altındaymışcasına görünür. Lotus tepesinin etrafını göl çevrelemektedir. Bu noktadan görülmeye değer yerler arasında Kwan Yin Peri Alanı ve Lotus Kule noktası sayılabilir.

Shangxiajiu Lu Caddesi

1995 yılında kurulan Cadde, Lingnan mimarisi ile ünlüdür. 800 metre uzunluğundaki cadde şehrin kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Shangxiajiu Lu Caddesinde 250 kadar mağaza bulunmaktadır.

Shishi Katolik Katedrali

Shishi Katolik Katedrali 1863 yılında kurulmuştur. Dünyaca ünlü bu katedral Gotik tarzı mimariye sahip. Mimarisinde dikkat çeken detaylar arasında granit duvarlar ve işlemeli sütunlar yer alıyor.

Guangzhou Hayvanat Bahçesi

Guangzhou hayvanat bahçesinde oldukça geniş bir hayvan çeşitliliği var. Çocuklar için tema parkı bulunan alan aileler için gezintiye uygun biçimde tasarlanmış. Burada kısa vakit geçirmek neredeyse imkansız gözüküyor. Seyahatiniz esnasında Guangzhou hayvanat bahçesine geniş zaman ayırmanızda fayda var burada keçiler, zürafalar ve pandalar ile ilginç ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Zhenhai Kulesi

Guangzhou’nun merkezinde Yuexiue parkında bulunan, beş katlı kule olarak da bilinen Zhenhai kulesi 1380 yılında inşa edilmiştir. Hisarın ön yüzünde bazı figürlere rastlanır, bu figürler yönetim ve yaşayış hakkında bilgi vermektedir. Hisar, 28 metre yüksekliğindedir ve Guangzhou Şehir Duvarı’nın sonunda yer alır. Burayı 09:00 – 17:30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Zhenhai Kulesi aynı zamanda Guangzhou müüzesine de ev sahipliği yapmaktadır.