MALZEME LİSTESİ: 3 su b. un yarım pk. yaş maya 1 çay b. yoğurt suyu 1 yumurta 2 çorba k. tereyağı yarım çay b. mısırözü yağı tuz su İÇ HARCI İÇİN: 100 gr. beyaz peynir 100 gr. gr. kaşar peyniri 1 kase lor peyniri 1 tutam maydanoz 1 yumurta ÜZERİ İÇİN: yumurta sarısı çörekotu HAZIRLANIŞI: Kaşar peyniri karıştırma kabına rendeliyoruz. Lor peyniri koyuyoruz, beyaz peyniri de parçalayarak içine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine yoğurt suyunu döküyoruz. Yumurtayı kırıyoruz. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyuyoruz. Mısırözü yağı döküyoruz. Ortadan başlayıp mayayı elimizle eritiyoruz ve ortadaki sıvıları karıştırıyoruz. Kenardan un alarak hamuru yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıyoruz ve yuvarlıyoruz. Bezelerin üzerine un serpiyoruz ve merdaneyle fincan tabağı büyüklüğünde bir hamur açıyoruz. İç harçtan bir parça koparıp yuvarlıyoruz ve yuvarlak hamurun tam ortasına koyuyoruz. Hamurun kenarına dikey olarak kesikler atıyoruz. 4 ya da 5 kesik attıktan sonra iç harcın etrafına hamurun kenarlarını kaldırarak iç harcın etrafına doğru çeviriyoruz. Gül şekli veriyoruz. Hamurun iç kısmına su sürersek yapışması daha kolay olur. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Hamur kısımlarına yumurta sarısı sürüyoruz. Tepside mayalanmaya bırakıyoruz. Çörekotu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi