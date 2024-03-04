Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Bursa Muşlular Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MUŞ-DER) Sultan Alparslan Kültür Evi hizmete açıldı.

Mevlâna Mahallesi’ndeki Kültür Merkezi’nin açılışına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, MUŞ-DER Başkanı Mahmut Asya ve çok sayıda davetli katıldı.

Uyum içerisinde çalıştık

Sultan Alparslan’ın adını Yıldırım’da yaşatmanın kendileri için büyük bir onur ve gurur olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bize Anadolu’nun kapılarını açmakla kalmayan, ebediyen bizim olacak bir vatanı bizlere bırakan Ulu Sultan’ın hatırasını ilçemizde hemşehrilerimizle birlikte yaşatacağız. Sivil toplum kuruluşları Yıldırım olarak bizim en büyük zenginliğimiz. Yıldırım sadece Türkiye’nin değil gönül coğrafyamızın her köşesinden insanlarımıza ev sahipliği yapıyor. Kültürlerimiz, kadim ilçemizin bünyesinde harmanlanarak zenginliğimize zenginlik katıyor. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca bu kültürel zenginliğimizin yansıması olan sivil toplum kuruluşları ile birlikte, uyum içeresinde Yıldırım’a ve Yıldırımlılara hizmet ettik” dedi.

İş ve gönül birlikteliği sağladık

Yıldırım’ı yönetmeye talip olduklarında Yıldırımlılara verdiğimiz en önemli sözün ‘istişare ile karar alarak birlikte yönetim’ olduğunu bunu da ‘Yıldırım Sizinle Güzel’ mottosuyla somutlaştırdıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Bu istişare ve birlikte yönetim anlayışımızın merkezinde ise sivil toplum kuruluşlarımız yer alıyor. Bu iş ve gönül birliği güzel projelerin hayırlı hizmetlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor” diye konuştu.