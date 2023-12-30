Söylentilerin kendileriyle alakası olmadığını belirten Gülşen Yüksel, bugün programdan ayrıldı. Derici ise olayın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu bir programda bir sunucunun partnerini dolandırdığını öne sürerek dikkatleri 2. Sayfa programına çevirdi. Söylentilerin ardından canlı yayında iddiayı yalanlayan Gülşen Yüksel'in programdan ayrılması gözleri Derici'ye çevirdi.

İrem Derici Şaşırtıcı İtirafta Bulundu!

İrem Derici, Instagram hesabından Demet Akalın'ın "İlahi Adalet" şarkısını paylaşarak dikkat çekti. Şarkıcı, yaptığı açıklamada sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin, Amerika'ya kaçmaya çalıştığını ve mağdur olan tarafın yetkililere başvurduğunu iddia etti. Gündem yaratan bu sözler, uzun yıllardır birlikte çalıştıkları iddia edilen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı tarafından kesin bir dille yalanlandı. Gülşen Yüksel, 2023 yılının son programında 2. Sayfa'dan ayrıldığını açıkladı. Yeni başlangıçlar, projeler ve heyecanlarla 2024'e girdiğini belirten Yüksel, "Aramızda Kalmasın" programı ile ekranlara veda ettiğini söyledi.