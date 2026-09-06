11. Uluslararası Altın Biber Festivalinde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu Konserinde tarihi kalabalık yaşandı.

Yenişehir'de konser veren ünlü sanatçıyı görmek için Bursa ilçelerinin yanı sıra çevre il ve illerden de vatandaşlar konserden Saatler önce meydanı doldurdular. Konser öncesinde Belediye Başkanı Ercan Özel ile bir araya gelen Cengiz Kurtoğlu,'11. Uluslararası Altın Biber Festivalinde vatandaşlar ile bir araya gelmemizi sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mutluluklarla güzelliklerle dolu bir gece olmasını diliyorum' dedi.

Bursalılara bir mesajınız var mı sorusuna cevap veren Kurtoğlu, 'Ben onlara 50 yıldan bu yana duyanlara duymayanlara ben onları çok seviyorum mesajı veriyorum' diye konuştu.

Konserde çocukları sahneye davet eden ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, bunlar bizim geleceğimiz her şeyimiz diyerek hep birlikte hayat bayram olsa şarkısını seslendirdiler.Konser sonrası hayranları fotoğraf çektirmek uzun kuyruklar oluşturdu.Sanatçı konserde bitiminde yoğun güvenlik eşliğinde iki saat sonra ilçeden ayrıldı.