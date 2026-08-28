Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Gecesi kapsamında düzenlenen Alişan konserine yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

Pazaryeri Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün başlayan Kültür ve Sanat Gecesi ilçede kurulan panayır alanından binlerce kişiyi ağırladı. Dün gece ilk olarak sahneye çıkan Destanların Dansı gösteri ekibinin performansı ayakta alkışlandı. Ardından Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin sahne aldığı Kültür ve Sanat Gecesi Alişan konseriyle devam etti.

25 bin kişi konseri izledi

9 bin 600 kişilik ilçede düzenlenen Alişan konserini 25 bin kişi izlerken, akşam saatlerinden itibaren alanı dolduran vatandaşlar, ünlü sanatçı Alişan'ın sahneye çıkmasıyla büyük coşku yaşadı. Alişan, sahnede sevilen eserlerini seslendirerek vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişi şarkılara hep birlikte eşlik ederken, konser boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı konser, Pazaryeri'nde düzenlenen en yoğun katılımlı etkinliklerden biri oldu.

Program, havai fişek gösteriyle son buldu.

Düzenlenen Alişan konserine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım çok sayıda davetli katıldı.