Operasyonlarda yakalanan uyuşturucuların piyasa değerinin 4 milyar 385 milyon Türk Lirası olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ekiplerince yürütülen operasyonlarda, şüpheli araçlar üzerinde yapılan detaylı aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlarda; Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 1.167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’nda ise 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi.