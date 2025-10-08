Filo gemilerinden “Vicdan” adlı amiral gemiye çıkan İsrail askerleri, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda aktivisti alıkoyarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, İnegöllü Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca da bulunuyor. Olaydan kısa süre önce, filo sözcüsü Kasım Aktağ, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gemiler etrafımızı sardı. Askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor.

Bizleri unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım.”