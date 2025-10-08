İş birliği protokolü; sürdürülebilir kalkınma, çevre, iklim değişikliği, enerji, inovasyon, dirençlilik, eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluk gibi kritik alanları kapsıyor. Protokolün ana amacı, Nilüfer’e değer katacak, bilimsel temellere dayalı, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetlerin hayata geçirilmesi olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin güçlü akademik birikimi ve araştırma altyapısı, Nilüfer Belediyesi’nin projelerine entegre edilecek. Üniversite öğrencileri, belediyenin yürüttüğü çalışmalarda staj, saha uygulamaları ve uygulamalı eğitim olanaklarıyla teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme şansı bulacak. Ayrıca, belediye personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hizmet içi eğitim programları da düzenlenecek.



ORTAK PROJELERLE NİLÜFER GELİŞECEK

Taraflar; Avrupa Birliği (AB), TÜBİTAK, UNDP ve Erasmus+ gibi ulusal ve uluslararası fonlara ortak projeler sunarak Nilüfer’in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini destekleyecek. Üniversitenin laboratuvarları, araştırma merkezleri ve uzman akademisyenleri, belediyenin planlama ve uygulama süreçlerine doğrudan bilimsel destek sağlayacak.



Kente önemli katkı sağlayacak protokol Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleşti. Protokol imzalanmadan önce konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, ortak iş birliğinin yanı sıra kaynak yaratma ve sosyal dayanışma ekonomisinin buradan elde edileceğini belirterek, “Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu iş birlikleri bunlar. Özel sektörden de kamudan da Milli Eğitim’den de YÖK’ten de beslenen yapısı var. Bu kaynakları; yurtdışı kaynakları ve fonlarla koordine edip ülkemize kazandırabilirsek, hepimiz için büyük bir başarı olacaktır. Umudumuz bu yönde” dedi.





Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise üniversitelerin misyonları arasında araştırma yapmak ve öğrenci yetiştirmenin yanı sıra kamu ve sivil toplum gibi yapılarla iş birliği gerçekleştirip ve yürütmek olduğunun altını çizdi. Nilüfer Belediyesi ile daha önce birçok protokol imzaladıklarını hatırlatan Çiftçi, “Bu da onlardan bir tanesi olacak. Umut ediyoruz ki sürdürülebilirlik başta olmak üzere çok farklı alanlarda Nilüfer Belediyesi ile üniversitemiz güzel projeler ihdas eder. Buradan güzel araştırmalar çıkar. Bu araştırmaların sonuçları hem şehrimize, hem de ülkemize faydalı hale gelecek şekilde yararlanılır” diye konuştu.

Protokol, imzaların atılmasıyla birlikte resmen yürürlüğe girdi. İş birliği kapsamındaki çalışmaların belediye tarafındaki yürütücülüğünü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Planlama ve Kalkınma Ajansı (PlaKA) ile Sosyal Dayanışma Ekonomisi ve Kooperatifçilik Destekleme Merkezi üstlenecek. Üniversite tarafında ise süreci Ar-Ge Koordinatörlüğü, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi yürütecek. Her iki kurumun ilgili birimlerinin eş güdümünde seminerler, paneller, çalıştaylar ve sergiler gibi etkinlikler düzenlenerek toplumsal farkındalığın artırılması da hedefleniyor.