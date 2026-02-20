“Binbir surat” lakabıyla bilinen şüphelinin izini kaybettirmek için sık sık adres ve kılık değiştirdiği, yalnızca geç saatlerde dışarı çıktığı ve verdiği siparişlerde kuryelere “zile üç kez bas” notu düştüğü belirlendi. Kurye kılığına giren polis ekipleri, özel harekat desteğiyle operasyon düzenleyerek zanlıyı kıskıvrak ele geçirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında F.D. (45) isimli hükümlünün izini sürdü. "Yaralama, hırsızlık, tehdit-hakaret, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması yapıldı.

Şüphelinin karanlık saatlerde dışarı çıktığı, tanınmamak için kasket kullandığı, son bir ayda farklı adreslerde kaldığı ve yemek siparişlerini farklı isimlerle verdiği belirlendi. Sipariş notlarına "Zile üç kere basın, duymayabilirim" şeklinde yazdığı, kapıyı yalnızca üç kez zil çalındığında açtığı tespit edildi.

Gemlik ilçesinde saklandığı adres belirlenen hükümlüye yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Polis ekipleri kurye gibi kapıyı üç kez çalarak içeri girdi ve şüpheliyi yakaladı.



Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.