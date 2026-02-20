Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldırım ilçesinde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi.



Mahkeme kararıyla yapılan aramada; 600 gram metamfetamin, 4,50 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.A. ve N.K. isimli şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.